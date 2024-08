Brand in Esslingen: Rauchentwicklung in Bäckerei – Feuerwehr evakuiert Anwohner

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fabian Geier

In Esslingen kam es am Montagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung in einer Bäckerei. Die Feuerwehr rückte mit 30 Kräften aus und geleitete die Anwohner ins Freie.











Eine starke Rauchentwicklung in der Backstube einer Bäckerei in der Stuttgarter Straße in Esslingen hat am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein technischer Defekt an einem Backofen die Brandursache, berichtet die Polizei.

Ein Mitarbeiter hatte gegen 6.35 Uhr starken Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 30 Kräften aus und alarmierte die Personen, die in den Wohnungen über der Bäckerei leben. Die Hausbewohner wurden ins Freie begleitet, der Mitarbeiter hatte die Backstube bereits selbstständig verlassen.

Der Brand, der laut Polizei vermutlich an der Steuereinheit eines Backofens ausgebrochen war, konnte schnell gelöscht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 bis 10.000 Euro.