Brand in Esslingen mit starkem Rauch: Flammen auf Betriebsgelände – Feuerwehr löscht Bauabfall

Einsatz in Kirchheim Frau zündet eigene Wohnung an – Feuerwehr rettet sie vom Balkon

In Kirchheim-Jesingen (Kreis Esslingen) hat am Mittwoch eine 46-Jährige in ihrer eigenen Wohnung mehrere Gegenstände angezündet. Das Feuer griff auf den Boden über und es entstand starker Rauch. Die Feuerwehr konnte die Frau leicht verletzt vom Balkon retten.