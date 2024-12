Brand in Esslingen: Mehrfamilienhaus wegen Feuer evakuiert

8 Die Feuerwehr rückte in der Nacht nach Berkheim aus und konnte offenbar schlimmeres verhindern. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

In der Nacht zum Freitag kam es in Esslingen-Berkheim zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Ersten Informationen zufolge wurden alle Bewohner unverletzt evakuiert.











In einem Mehrfamilienhaus in Esslingen-Berkheim kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Feuer in einer Wohnung im dritten Stock. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen Mitternacht alarmiert.

Gebäude kurzzeitig evakuiert

Mehrere Bewohner des Hauses wurden daraufhin in Sicherheit gebracht, während die Feuerwehr den Brand löschte. Im Anschluss konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, einzig die Brandwohnung war unbewohnbar. Den ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzte.