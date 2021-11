Brand in Esslingen

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz (Symbolfoto).

Der Innenraum eines Autos hat am Donnerstagmittag in Esslingen Feuer gefangen und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.















Esslingen - Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, in die Straße Zollernplatz ausgerückt. Möglicherweise infolge eines technischen Defekts hatte der Innenraum des bereits am Morgen auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Citroen Berlingo Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Der entstandene Schaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Weitere, neben dem Citroen parkende Fahrzeuge waren unbeschädigt geblieben.