Brand in Esslingen

1 Es ist nicht das erste mal, dass ein Heuballen angezündet wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In Esslingen wurde ein Heuballen in der Nacht zu Samstag in Brand gesetzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.















Es hat erneut ein Heuballen auf dem Rüderner Heideweg in der Nacht zum Samstag Feuer gefangen. Gegen 23.20 Uhr wurde den Einsatzkräften das Feuer auf Höhe der Sportanlage mitgeteilt. Schon in der zu vorigen Nacht brannte in diesem Bereich ein Heuballen. Das Feuer griff auf einen umstehenden Baum über.



Die Feuerwehr, die mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften anrückte, konnte die Flammen rasch ablöschen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.