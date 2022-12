Gartenlaube in Flammen

Brand in Esslingen

1 Der durch den Brand verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Angelika Warmuth

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen im Esslinger Stadtteil Sirnau eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Kreisstraße 1215 musste kurzzeitig gesperrt werden.















Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Brand einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Schafweide im Esslinger Stadtteil Sirnau ausgerückt.

Nach den Angaben waren Feuerwehr und Polizei gegen 6 Uhr alarmiert worden, dass eine Hütte neben der Kreisstraße 1215 in einer Kleingartenanlage in Brand geraten sei. Die Einsatzkräfte fanden eine etwa zwölf Quadratmeter große Laube vor, die in Flammen stand.

Brandursache ist bislang unklar

Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Die Kreisstraße musste während der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.