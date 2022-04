1 Wie hoch der entstandenen Schaden ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Zeugen haben am Dienstagmorgen eine brennende Gartenhütte in Esslingen bemerkt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Die Brandursache ist noch ungeklärt.















Zu einer brennenden Gartenhütte sind Feuerwehr und Polizei am frühen Dienstagmorgen nach Esslingen in die Kennenburger Straße ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten um kurz vor 2.30 Uhr Zeugen, die das Feuer in einem Garten bemerkt hatten, die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten angerückt war, löschte das Feuer.

Keine Gefahr für umstehende Wohnhäuser

Eine Gefahr, dass das Feuer auf umstehende Wohnhäuser übergreifen könnte, bestand nach Angaben der Polizei nicht. Wie hoch der entstandenen Schaden ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.