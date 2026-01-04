Brand in Esslingen: Feuerwehr rückt aus – Mülleimerbrand mit hohem Schaden

1 Mit 20 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr zum Brand in Berkheim aus. Foto: dpa

Mit fünf Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Samstag zum Brand einer Mülltonne in Berkheim ausgerückt. Die 20 Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.











Link kopiert

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag im Esslinger Stadtteil Berkheim ein Mülleimer in Brand geraten. Weil durch die Hitze ein geparktes Auto beschädigt wurde, entstand ein hoher Gesamtschaden von 15 000 Euro.

Gegen 17.50 Uhr wurde der Leitstelle der Esslinger Feuerwehr eine brennende Mülltonne im Habertweg gemeldet, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt. Die Feuerwehr rückte rasch mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und löschte den Brand schnell. So haben die Feuerwehrleute ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindert.