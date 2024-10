Brand in Esslingen: Feuerwehr kann brennende Waschmaschine schnell löschen

1 Die Feuerwehr konnte bei dem Einsatz schnell Entwarnung geben. Foto: SDMG/SDMG /

Am Mittwochnachmittag hat in Esslingen eine Waschmaschine in einem Mehrfamilienhaus plötzlich Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.











Gegen 14.50 Uhr hat am Mittwoch wohl ein technischer Defekt eine Waschmaschine in einem Mehrfamilienhaus in der Hainbachstraße in Esslingen in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtet, geriet die Maschine offenbar kurz nach dem Anschalten plötzlich in Brand.

Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer rasch löschen. So gelang es, den Schaden auf die Maschine selbst zu beschränken. Personen kamen nicht zu Schaden, berichtet die Polizei.