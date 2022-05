1 Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort (Symbolfoto). Foto: dpa/Robert Michael

Ein 88 Jahre alter Mann hatte in Esslingen einen Topf auf dem Herd vergessen, der infolge dessen Feuer fing.















Der Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Sonntagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Christian-Knayer-Straße im Esslinger Stadtteil Berkheim geführt. Gegen 13.40 Uhr hatte ein 88 Jahre alter Mann laut Polizeiangaben einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, der in der Folge in Flammen aufging.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus. Der Senior wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Schaden entstand nicht.