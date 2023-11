Brand in Esslingen: Blumenkübel beginnen zu schwelen – Feuerwehr muss löschen

1 Die Feuerwehr musste am späten Montagabend in Esslingen zu einem kleineren Brand in der Pliensauvorstadt ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Martin Dziadek

In einem Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses in Esslingen haben am Montagabend Blumenkübel aus unbekannter Ursache angefangen zu rauchen. Die Feuerwehr musste ausrücken und das Feuer löschen.











Am späten Montagabend hat die Feuerwehr in Esslingen einen kleineren Brand in der Pliensauvorstadt gelöscht. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner gegen 22.25 Uhr Rauch gerochen und daraufhin die Rettungskräfte in die Parkstraße gerufen.

Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass Blumenkübel in einem Zimmer im Dachgeschoss angefangen hatten zu schwelen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt, auch nennenswerter Schaden entstand offenbar nicht.