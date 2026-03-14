Brand in Edingen-Neckarhausen: Rauchsäule am Himmel kilometerweit sichtbar – das ist der Grund

1 Die Polizei spricht von „enormem Qualm“. Foto: René Priebe/dpa/René Priebe

Eine Rauchsäule am Himmel ist im Rhein-Neckar-Kreis kilometerweit zu sehen - und zieht auch in angrenzende Wohngebiete. Das sind die Hintergründe.











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– Ein brennender Müllhaufen hat auf einem Firmengelände in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Ein Polizeisprecher sprach von einem „enormen Qualm“, der in die angrenzenden Wohngebiete ziehe. Augenzeugen berichteten von einer großen Rauchsäule am Himmel.

Rettungskräfte sind im Einsatz

Auch Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Laut einem Polizeisprecher sind jedoch keine Menschen in Gefahr. Das Feuer sei bislang nicht gelöscht.

Auch die Brandursache sei noch nicht bekannt. Die Polizei weist darauf hin, dass es durch den Löscheinsatz zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen könne.