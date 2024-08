Brand in Dettingen: Transporter brennt wegen technischen Defekts ab – Straße beschädigt

Brand in Dettingen

Wohl aufgrund eines technischen Defekts brannte am Freitagvormittag in Dettingen (Kreis Esslingen) ein Fiat Ducato. Der Fahrer reagierte schnell und blieb unverletzt, allerdings wurde der Straßenbelag durch die Hitze beschädigt.











Am Freitagvormittag hat an einer Ampel in Dettingen (Kreis Esslingen) ein Transporter des Typs Fiat Ducato plötzlich Flammen geschlagen. Er brannte trotz Feuerwehr komplett aus, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Zudem sei der Straßenbelag durch die große Hitze beschädigt worden, weshalb die Straße auch Stunden nach dem Brand noch teilweise gesperrt ist.

Der 24-Jährige Fahrer des Wagens hatte gegen 11.35 Uhr auf seiner Fahrt von Owen nach Kirchheim bemerkt, dass Flammen aus dem Motorraum schlugen, als er auf Höhe der Kreuzung der B 465 mit der Teckstraße fuhr. Er stoppte sein Fahrzeug daraufhin am rechten Fahrbahnrand. Der Fiat brannte aus und wurde vollständig zerstört, obwohl die Feuerwehr schnell mit drei Fahrzeugen und acht Personen vor Ort eintraf.

Schwerer Brand beschädigt Straße – Teilsperrung dauert an

Der Anhänger, der mit Schüttgutbeladen war, wurde nur leicht beschädigt, berichtet die Polizei. Allerdings wurde durch die große Hitze des Brandes auch der Asphalt der Straße beschädigt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Kirchheim waren im Einsatz. Die Bundesstraße musste zwischen Owen und der Ortsmitte von Dettingen bis etwa 12.45 Uhr voll gesperrt werden. Wegen des beschädigten Straßenbelags sind Teile der Strecke weiterhin nicht befahrbar, berichtet die Polizei. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf etwa 20.000 Euro. Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.