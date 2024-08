Brand in der Tiefgarage des SI-Centrums: Millionenschaden vermutet – Cinemaxx wieder geöffnet

1 Das Parkhaus P3 wurde bei dem Brand stark beschädigt. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Am Freitagabend gerät ein Auto in der Tiefgarage des SI-Centrums in Brand. Die Polizei schätzt, dass sich der Schaden auf einen niedrigen siebenstelligen Bereich beläuft. Das Kino ist am Samstag wieder geöffnet.











Link kopiert

Nach einem Brand in der Tiefgarage des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen am Freitagnachmittag und der zwischenzeitlichen Schließung des Kinos hat das Cinemaxx am Samstag wieder für Kinofans geöffnet. „Der Betrieb läuft wieder normal“, teilte der Betreiber auf Anfrage mit.

Zudem gibt es erste Angaben zur Schadenshöhe und dem Zustand der Tiefgarage. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, bewegt sich der entstandene Schaden schätzungsweise im niedrigen siebenstelligen Bereich. Die Parkhäuser P1 und P2 haben nach Angaben eines Polizeisprechers des Polizeireviers Möhringen wieder geöffnet – hier hätte sich lediglich etwas Ruß und Rauch entwickelt.

Das Parkhaus P3, indem am Freitag ein Auto in Brand geriet, bleibt dagegen gesperrt. Wie lange das Parkhaus geschlossen bleibt, ist aktuell unklar. Zunächst muss ein Statiker sichergehen, dass keine Einsturzgefahr besteht. Besucher, die ihr Auto im Parkhaus P3 geparkt haben, können ihr Auto jedoch auf eigene Gefahr abholen.