Brand in der Esslinger Innenstadt: Bewohner können vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen

1 Die Dachgeschosswohnung brannte vollständig aus. Foto: Roberto Bulgrin

Die Ursache des Brandes in der Esslinger Küferstraße, bei der eine Frau ums Leben kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Was bislang bekannt ist – und was nicht.











Ein weiß-roter Baustellenzaun vor dem Hauseingang ragt in die Fußgängerzone hinein, daran hängt ein Flatterband: „Polizeiabsperrung“. So mancher Passant bleibt deshalb in der Esslinger Küferstraße kurz stehen und schaut hinauf zur Fassade des in die Jahre gekommenen Gebäudes, das einen unbewohnten Eindruck vermittelt: Das Ladengeschäft im Erdgeschoss steht seit einigen Wochen leer, auch das erste Stockwerk ist offenbar ungenutzt. Von dieser Straßenseite aus ist wenig zu sehen von der Tragödie, die sich am vergangenen Sonntagmorgen ereignet hatte: Ein Brand hat das Dachgeschoss komplett zerstört, die 51-jährige Bewohnerin kam dabei ums Leben.