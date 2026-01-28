Brand in Denkendorf: Wohnhaus nach Feuer unbewohnbar – 500 000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in Denkendorf gerufen worden. Foto: .de/Alexander Hald

Ein Brand in Denkendorf macht ein Wohnhaus unbewohnbar und verursacht 500 000 Euro Schaden. Auch benachbarte Häuser wurden evakuiert.











Zum Brand eines Wohnhauses sind die Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen in die Klingenstraße in Denkendorf gerufen worden. Gegen vier Uhr waren die Einsatzleitstellen von Nachbarn alarmiert worden, weil sie starken Rauch und Flammen aus dem Gebäude bemerkt hatten. Als die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten anrückte, stand das Obergeschoss der Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand.

Brand in Denkendorf: Auch Nachbarhäuser evakuiert

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden nach Angaben der Polizei mehrere Anwohner aus angrenzenden Häusern zunächst kurzfristig evakuiert. Nach der Freigabe durch die Feuerwehr konnten sie aber wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Löscharbeiten zogen sich aufgrund des Ausmaßes des Brandes bis kurz nach acht Uhr am Morgen hin. Zusätzlich war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde aber nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Das Gebäude ist laut Polizei nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Auch zwei unmittelbar benachbarte Wohnhäuser trugen Schäden durch Wasser und Rauchgasniederschlag an den Fassaden davon, blieben aber bewohnbar. Die entstandenen Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 500 000 Euro summieren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.