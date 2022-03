Gartenhütte in Flammen

Brand in Denkendorf

Das Abflammen von Gras hat in Denkendorf (Kreis Esslingen) zu einem Brand einer Gartenhütte geführt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1.500 Euro.















Eine im Greut in Denkendorf (Kreis Esslingen) gelegene Gartenhütte ist am Samstag abgebrannt. Nach Angaben der Polizei wollte der Eigentümer gegen 14 Uhr das Gras seines Gartens mit einem Brenner abfackeln. Dabei geriet das Feuer außer Kontrolle und setzte seine Gartenhütte in Brand.

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr Denkendorf, die mit 23 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war, brannte die Gartenhütte vollständig ab. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1.500 Euro.