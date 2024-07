Brand in Bürgfeldschule in Welzheim: Feuer zerstört Schulgebäude – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Brand in Bürgfeldschule in Welzheim

7 Das Feuer hat weite Teile des Schulgebäudes zerstört. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Am späten Montagabend bricht ein Feuer an der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.











Link kopiert

Zu einem Brand am Gebäude der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist es am Montagabend gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach um kurz vor 21 Uhr ein Feuer aus.

Die ursprüngliche Brandstelle befand sich demnach bei einem überdachten Außenbereich auf der Westseite des Gebäudes. Im weiteren Verlauf habe das Feuer auf eine hölzerne Überdachung des Schulgebäudes übergegriffen.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen. Die Löscharbeiten waren um 22.05 Uhr beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Rettungsdienste waren vorsorglich mit 29 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.

Brandstiftung? Polizei sucht Zeugen

Der Schaden am Schulgebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 100.000 Euro. Der Polizei liegen Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt vor. Sie hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Da sich Personen im Umfeld der Brandstelle am Montagabend aufgehalten haben sollen, bittet die Polizei Schorndorf um weitere Details und nimmt die Hinweise telefonisch unter 07181/2040 entgegen.