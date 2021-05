Radunfall in Wendlingen 20-Jährige nach Sturz mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Am Dienstagabend ist eine junge Radfahrerin in Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer gestürzt. So schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.