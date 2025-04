Brand in Bonlanden: Unbekannte zünden Müll in Filderstadt an – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte zünden Müll in Filderstadt an – Polizei sucht Zeugen

Brand in Bonlanden

1 Die Feuerwehr konnte beide Brände zeitnah löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Drei noch Unbekannte haben ersten Ermittlungen zufolge in Filderstadt (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Montag in zwei Straßen gelbe Säcke und Mülltonnen angezündet. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Filderstadt (Kreis Esslingen) in mehreren Straße gelbe Säcke angezündet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13.

Den Angaben zufolge hatten Anwohner gegen 1.30 Uhr in der Kreuzäckerstraße in Bonlanden mehrere brennende gelbe Säcke bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten drei dunkel gekleidete Personen zunächst in der Kreuzäckerstraße drei Müllsäcke und später in der Brombergstraße zwei Mülltonnen angezündet. Dort griffen die Flammen auch auf eine Hecke über. Die Feuerwehr konnte in beiden Fällen schnell löschen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1200 Euro.