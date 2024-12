Brand in Bietigheim-Bissingen: Scheune brennt lichterloh – War es Brandstiftung?

Brand in Bietigheim-Bissingen

1 Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in Bietigheim-Bissingen gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Bietigheim-Bissingen steht eine Scheune in Brand. Es entsteht ein hoher Sachschaden. Die Polizei hat bereits erste Erkenntnisse.











Eine Scheune hat in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) komplett in Flammen gestanden. Anwohner meldeten gegen 17.30 Uhr das Feuer im Bereich der Seewiesenstraße. Nach ersten Ermittlungen könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Möglicherweise seien in einem Mülleimer neben der Scheune, im Bereich des dortigen Lebensmitteldiscounters, Feuerwerkskörper gezündet worden.

In der Scheune war Heu und Stroh gelagert. Sie brannte den Angaben zufolge am Dienstag komplett aus. Nach ersten Erkenntnissen schätzen die Ermittler den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag, wie ein Sprecher der Polizei erklärt.

Die Polizei Bietigheim-Bissingen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07142/4050 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.