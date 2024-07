Brand in Baltmannsweiler: Feuerwehr löscht Glutnester in Dachstuhl – Drehleiter im Einsatz

Feuerwehr löscht Glutnester in Dachstuhl – Drehleiter im Einsatz

Brand in Baltmannsweiler

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, möglicherweise war er bei Dämmarbeiten ausgebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Der Brand eines Dachstuhls in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) hat am Dienstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Die Einsatzkräfte musste teilweise die Dämmung des betroffenen Dachs entfernen, um Glutnester zu erreichen.











In der Turmstraße in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) ist am Dienstag ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste laut Angaben der Polizei teilweise die Dämmung des Dachstuhls abdecken, um mögliche Glutnester zu entdecken.

Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz gemeldet worden und die Feuerwehr rückte aus. Der Brand konnte gelöscht werden, dafür mussten die Einsatzkräfte auf der Suche nach Glutnestern auch die Dämmung des Dachstuhls teilweise entfernen – dafür war eine Drehleiter im Einsatz. Ersten Ermittlungen nach könnte der Brand in der Folge von Arbeiten an der Dämmung entstanden sein, da bei diesen auch ein Brenner verwendet wurde. Den Schaden schätzt die Polizei in einer vorläufigen Schätzung auf etwa 30.000 Euro.