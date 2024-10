Vollbrand in Bad Cannstatt: Feuerwehreinsatz mit Menschenrettung

4 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Marijan Murat/dpa

Am Freitagmorgen brennt es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort. Die Straße ist derzeit abgesperrt.











Am frühen Freitagmorgen meldeten Nachbarn gegen 5:30 Uhr Flammen aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße in Stuttgart Bad-Cannstatt. Als die Feuerwehr eintraf, stand laut Polizeiangaben eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps suchten das Gebäude nach vermissten Personen ab.

Aus der Brandwohnung konnte eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen gerettet werden. Ein Hund konnte leider nur tot aus der Wohnung geborgen werden. Der Brand konnte durch den Einsatz von zwei Löschrohren schnell unter Kontrolle und gegen 06:30 Uhr vollständig gelöscht werden.

Die Wohnung stand in Vollbrand. Foto: Fotoagentur Andreas Rosar

Rettungsdienst untersuchte zwölf Bewohner

Weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und Luftmessungen auf Schadstoffe in der Umgebungsluft durchgeführt. Abschließend belüftet die Feuerwehr das Gebäude.

Der Rettungsdienst untersuchte zwölf Bewohner. Sie blieben weitgehend unverletzt. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen brachte ein Bus der SSB die betroffenen Personen in eine Unterkunft.

Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei

Der Feuerwehreinsatz kann gegen 8 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit elf Fahrzeugen.

Die Polizei war mit sieben Streifenwagen und 18 Beamten vor Ort. Die Straße war zeitweise abgesperrt.