Brand in Bad Cannstatt: Feuer im VfB-Fan-Center – angrenzendes Hotel kurzzeitig geräumt

Die Stuttgarter Feuerwehr rückte am Mittwochabend zum VfB-Fan-Center aus.

Im VfB-Fan-Center neben der MHP-Arena hat es am Mittwochabend gebrannt. Das angrenzende Hilton-Hotel musste kurzzeitig geräumt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.











Die Stuttgarter Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Mercedesstraße in Bad Cannstatt ausgerückt. Wie Feuerwehrsprecher Daniel Anand auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, brannte es gegen 18.50 Uhr im VfB-Fan-Center.

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, war der Brand demnach bereits fast gelöscht. Das restliche Feuer konnte nach Angaben des Feuerwehrsprecher schnell gelöscht werden. Anschließend belüftete die Feuerwehr das Fan-Center für gut eine Stunde, denn es hatte sich im Inneren des Gebäudes viel Rauch entwickelt.

Hilton-Hotel wegen Feuers im VfB-Fan-Center evakuiert

Der „Kleinbrand“ hatte auch Folgen für die Gäste des angrenzenden Hilton-Hotels. Dieses musste nach Angaben des Feuerwehrsprechers kurzzeitig geräumt werden. „Nach 30 Minuten durften die Gäste ins Hotel zurückkehren“, so Anand.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. „Ob durch das Feuer Fanutensilien beschädigt wurden, können wir noch nicht abschließend sagen“, so Feuerwehrsprecher Anand. Auch die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.