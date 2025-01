Brand in Bad Boll (Kreis Göppingen): Wohnmobile in Flammen - Schaden in Millionenhöhe

Wohnmobile in Flammen - Schaden in Millionenhöhe

8 Im Kreis Göppingen hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Mehrere Wohnmobile brennen auf einem Firmengelände im Kreis Göppingen komplett aus, es entsteht ein hoher Schaden. Vieles ist allerdings noch unklar.











Bei einem Vollbrand auf einem Firmengelände in Bad Boll in der Nacht auf Freitag ist ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm mitteilt, gerieten in der Nacht gegen 0.00 Uhr mehrere geparkte Wohnmobile auf dem Gelände eines Wohnmobil-Autohauses im Landkreis Göppingen in Brand. Angrenzende Wohngebäude mussten demnach evakuiert werden.

Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei noch unklar. Es entstand durch den Vollbrand ein Schaden von eineinhalb Millionen Euro. Es wurden insgesamt zehn Wohnmobile bei dem Brand beschädigt. Durch Hitze- und Funkenflug sind außerdem auch ein Vordach und ein Zaun eines angrenzenden Nachbargebäudes in Brand geraten. Der Schaden bewegt sich dabei im fünfstelligen Bereich.

Über 80 Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte sind derzeit (Stand 6.45 Uhr) immer noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Es waren bei dem Großbrand insgesamt über 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Bad Boll, Eichelberg, Zell und Göppingen im Einsatz.