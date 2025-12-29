Brand in Altenriet: Feuerwehrmann wird leicht verletzt – Sachschaden von etwa 450.000 Euro

1 Die Löscharbeiten gestalteten sich in Altenriet schwierig, da das Dach der Gaststätte komplett in Flammen stand. Foto: SDMG

Eine Gaststätte in der Nähe einer Kleintierzuchtanlage in Altenriet (Kreis Esslingen) ist am Sonntagnachmittag komplett ausgebrannt. Das Gebäude ist unbewohnbar.











Bei dem Brand einer Gaststätte in Altenriet ist laut Feuerwehr ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 450 000 Euro.

Die ersten Meldungen über einen Brand gingen gegen 15.15 Uhr am Sonntagnachmittag ein. Das Feuer sei in der Küche des einstöckigen Lokals in der Straße Im Käppele von einem Mitarbeiter entdeckt worden, teilt die Polizei mit.

Ein Feuerwehrmann wurde laut Feuerwehr bei den Löscharbeiten in Altenriet leicht verletzt. Foto: SDMG

Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Bei ihrem Eintreffen stellten sie laut Polizei und Feuerwehr Rauch und Flammenschein im Bereich der Küche der Gaststätte fest. Die rund 30 Gäste des Lokals wurden ins Freie gebracht. Doch die Löscharbeiten waren schwierig, da sich der Brand über einen Zwischenboden unter dem Blechdach auf das gesamte Gebäude ausbreitete.

Mit einem Bagger musste das brennende Dach abgetragen werden

Das Dach musste mit schwerem Gerät geöffnet werden. Ein Bagger rückte an, um das komplett brennende Dach abzutragen. Trotz dieser Maßnahmen breitete sich das Feuer rasch aus und die Gaststätte brannte völlig aus. Die Feuerwehr löschte die Reste des Gebäudes und den Schutt. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte aber verhindert werden.

Die genaue Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Ermittlungen könnten je nach Spurenlage Monate dauern, sagt Polizeisprecher Christian Wörner. Das Polizeirevier Nürtingen habe die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Hinweisen zu Folge könne der Ausbruch des Feuers aber im Bereich der Fritteuse oder des Grills vermutet werden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden durch den Brand in Altenriet auf etwa 450.000 Euro. Foto: SDMG

Wegen des Rauches durch den Brand gab die Feuerwehr nach eigenen Angaben eine Warnung an die Bevölkerung über die Warnapp Nina für den Ort Altenriet aus, die aber noch am Sonntag gegen 19.30 Uhr wieder aufgehoben wurde. Durch die Einsatzmaßnahmen sei es zu örtlichen Behinderungen und Straßensperrungen gekommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde laut Feuerwehr eine Brandsicherheitswache an der Einsatzstelle eingeteilt.

Zahlreiche Helfer waren vor Ort im Einsatz

Wegen des Gaststättenbrandes rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk (THW) und Polizei am Sonntagnachmittag aus. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Personen und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Das THW war mit vier Fahrzeugen und zehn Mitarbeitern, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und zwölf Helfern vor Ort.