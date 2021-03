Brand in Altbach

Nach einem Brand in einer Wohnung in Altbach am Sonntagvormittag mit einem Schaden von 100.000 Euro wurde laut Polizei ein 32-jähriger Bewohner dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt.

Altbach - Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach eigenen Angaben gegen den Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Altbach, in dessen Wohnung es am Sonntag gebrannt hatte.

Wie bereits berichtet, war es laut Polizei am Vormittag aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenhalde gekommen. Bewohner hatten Rauchmelder gehört, daraufhin die Rettungskräfte verständigt und unverletzt das Gebäude verlassen. Der Feuerwehr war es im Anschluss schnell gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen.

Gegen 11 Uhr traf eine Polizeistreife in Esslingen den 32-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung an. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben im Laufe des Sonntags den dringenden Tatverdacht, dass der Mann das Feuer in seiner Wohnung selbst gelegt hatte, worauf er vorläufig festgenommen wurde.

Der 32-Jährige, der psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie eingeliefert.