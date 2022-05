1 Die Maschine qualmte zuerst und fing danach an zu brennen. Foto: dpa/Armin Weigel

In einem Firmengebäude in der Mörikestraße ist laut Polizeiangaben am Samstag, 30. April in Aichwald-Schanbach gegen 10.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begann eine Maschine im Gebäude zunächst zu rauchen und kurz darauf entstanden bereits offene Flammen, welche sich im Firmengebäude ausbreiteten. Nach einer ersten Schätzung entstand laut Polizeiangaben ein Gebäude -und Inventarschaden in Höhe von mindestens 500 000 Euro. Zwei Personen, die sich beim Brandausbruch in der Firma aufhielten, mussten sich wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in medizinische Behandlung begeben.