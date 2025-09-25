Brand in Aichtal: Nächtliches Feuer verursacht hohen Schaden – größerer Feuerwehreinsatz

1 Die Flammen und die Rauchsäule waren weithin sichtbar. Foto: SDMG

Bei einem Brand in Aichtal (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Donnerstag offenbar hoher Schaden entstanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer halben Million aus.











Die Feuerwehr war in der Nacht zum Donnerstag bei einem größeren Einsatz in Aichtal (Kreis Esslingen) gefordert. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, entstand dabei offenbar Schaden in Höhe von einer halben Million.

Den ersten Informationen zufolge war aus noch unklaren Gründen Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Sandäckerweg im Ortsteil Neuenhaus ausgebrochen, daraufhin wurden kurz vor 1 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin in größerer Zahl aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Brand aber niemand verletzt, sodass der Rettungsdienst nicht eingreifen musste. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit zahlreichen Einsatzkräften, auch die Drohneneinheit war vor Ort und unterstützte die Maßnahmen.