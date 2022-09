1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Durch ein knisterndes Geräusch sind Anwohner in Aichtal (Kreis Esslingen) auf ein Glutnest aufmerksam geworden, das sich in der Nähe des Kamins in der Wand gebildet hatte.















In einem Wohnhaus in Aichtal (Kreis Esslingen) kam es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 20 Uhr bemerkten Anwohner des Hauses in der Haldenstraße laut Polizei ein auffälliges Knistern in einer Wand nahe des Kamins. Daraufhin alarmierten sie Feuerwehr und Polizei.

Glutnest in der Wand

Schnell stellte sich heraus, dass sich in der Wand ein Glutnest gebildet hatte. Die Feuerwehr konnte es schnell löschen und so ein Ausbreiten der Flammen unterbinden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro.