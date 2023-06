6 Im Stuttgarter Osten brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

In einer Dachgeschoss-Wohnung im Stuttgarter Osten bricht ein Feuer aus. Ein Bewohner kann sich selbst vor dem Feuer retten. Doch die Feuerwehr befürchtet, dass sich die Flammen ausbreiten.















Bei einem Brand im Stuttgarter Osten ist ein Bewohner leicht verletzte worden. Offene Flammen seien am Sonntagabend aus den Fenstern eines Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus gedrungen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Zahlreiche Anrufe hatten die Integrierte Leitstelle erreicht. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass die Flammen aus der Wohnung drohten, sich auf das gesamte Dach auszubreiten.

Pflegebedürftige Person im Haus

Zudem sei zu Beginn des Einsatzes nicht klar gewesen, ob die Brandwohnung und alle anderen Wohnungen leer waren. Daher gingen umgehend mehrere Atemschutztrupps in das Haus und in die Brandwohnung vor. Gleichzeitig brachten die Feuerwehrleute eine Drehleiter in Stellung.

Anwohner schilderten, dass sich unter der Brandwohnung noch eine pflegebedürftige Person im Haus befand. Die Einsatzkräfte entschieden sich, diese in ihrer sicheren Wohnung zu lassen.

Bewohner rettet sich aus Brandwohnung

Dabei wurde sie ständig von der Feuerwehr und von ihrem Sohn betreut. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich leicht verletzt selbst retten. Rettungskräfte brachten ihn zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

In der Brandwohnung und der darunter befindlichen Wohnung entstand zusätzlich ein Wasserschaden. Als das Feuer gelöscht war, konnten fast alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.