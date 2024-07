Brand im Kreis Esslingen: Feuerwehr räumt Schule in Filderstadt

1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort (Symbolbild). Foto: Imago/Eibner

Unbekannte sollen am Donnerstag einen Brand in den Toiletten einer Schule in Filderstadt (Kreis Esslingen) gelegt haben. Anschließend verteilte sich der Rauch in dem Gebäude. Der Unterricht musste deshalb unterbrochen werden.











Link kopiert

In einer Schule in Filderstadt hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr war ab 15.45 Uhr mit einem Großaufgebot in dem Gebäude in der Mahlestraße vor Ort, teilt die Polizei mit. Zuvor hatten Unbekannte offenbar Reinigungsmaterial in der Herrentoilette angezündet.

Parallel dazu sollen die Täter auch den Mülleimer der Außentoilette der Schule im Ortsteil Bonladen in Brand gesetzt haben. Anschließend kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Deshalb musste der Unterricht für alle Klassen unterbrochen werde.

Unsere Empfehlung für Sie Vorfall in Wendlingen Zündelnde Kinder setzen Kinderwagen in Brand Am Donnerstag haben offenbar zwei zündelnde Kinder in Wendlingen einen Kinderwagen in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr räumte das Schulgebäude nach ihrem Eintreffen komplett. Verletzte gab es bei dem Brand nach aktuellen Informationen keine. Es entstand ein geringer Sachschaden. Nun ermittelt die Polizei zu dem Vorfall. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 07 11/7 09 13 zu melden.