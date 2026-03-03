Brand im Engelbergtunnel Leonberg: Neues Video gibt Einblicke in Tunnelröhre und zeigt Ausmaß der Zerstörung

1 Komplett ausgebrannt: Der Lkw im Engelbergtunnel. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein Lkw-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg sorgt am Dienstag für Verkehrschaos und massive Schäden an der Tunnel-Infrastruktur. Ein neues Video zeigt das Ausmaß der Zerstörung.











Der Brand eines Lkw-Anhängers im Engelbergtunnel bei Leonberg hat am Dienstagnachmittag ein großes Verkehrschaos auf der A81 und den umliegenden Straßen ausgelöst. Wegen des Feuers in der Weströhre erfolgte eine Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen.

Der Lkw-Anhänger, auf dem Kühlschränke geladen waren, brannte vollständig aus. Die Bergung gestaltete sich aufwendig. Gravierend sind zudem die Schäden an der Tunnel-Infrastruktur. Nach Angaben der Autobahn GmbH kam es zu massiven Betonabplatzungen an der Tunneldecke. Kabel der Brandmeldeanlage und der Tunnelsteuerung wurden durch die Hitze verschmort.

Wie genau es nach dem Brand im Engelbergtunnel aussah, ist in diesem Video unserer Redaktion zu sehen:

Zwei Personen erlitten bei dem Brand eine Rauchvergiftung. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Ludwigsburg gebracht. Rund 200 Feuerwehrleute und THW-Kräfte, etwa 100 Helfer des DRK sowie 40 bis 50 Polizeibeamte waren im Einsatz. Die Autobahn GmbH sprach von insgesamt 386 Einsatzkräften mit 57 Fahrzeugen.