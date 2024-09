Brand im Da Capo in Stuttgart-Ost: Leiche in Büro des Restaurants gefunden

1 Von außen ist der Brand im Da-Capo-Gebäude kaum zu erkennen. Foto: Sebastian Steegmüller

Schock in der Stuttgarter Gastronomieszene: In den ausgebrannten Büroräumen des italienischen Restaurants Da Capo in Stuttgart-Ost ist eine tote Person gefunden worden. Die Polizei hat die Leiche erst im Lauf des Vormittags entdeckt, als am Brandort Spuren gesichert wurden. Zunächst sind die Einsatzkräfte offenbar davon ausgegangen, dass sich niemand mehr im Gebäude aufgehalten hatte. Dementsprechend wurde am Vormittag berichtet, dass in der Nacht auf Montag im Dachgeschoss des Backsteinhauses an der Teckstraße aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen und ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden war.

„Wir haben das Gebäude in der Nacht mehrfach abgesucht“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart. „Wenn jedoch verstorbene Personen bei Großbränden unter Brandschutt oder auch ganzen Dachelemente liegen, ist es für die Einsatzkräfte teils schwierig, sie zu finden. Insbesondere, wenn in den Räumen über einen längeren Zeitraum hohe Temperaturen vorherrschen.“ Selbst mit der Wärmebildkamera habe man keine Konturen eines menschlichen Körpers entdeckt.

Unklar ist, um wen es sich bei der toten Person handelt. Ob sie in den Flammen verstarb, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Eine von der Staatsanwaltschaft Stuttgart angeordnete Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen.

Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Entdeckt hatte das Feuer eine Anwohnerin gegen 1.15 Uhr. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ausgerückt war, hatte laut des Feuerwehrsprechers Anand den Brand im Dachgeschoss relativ schnell unter Kontrolle. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und auch wegen der Löscharbeiten sei jedoch auch der darunter liegende Gastraum in Mitleidenschaft gezogen worden. Wann der Restaurantbetrieb wieder aufgenommen wird, ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.