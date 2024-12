Brand im Berberdorf in Esslingen: Mann nach Brand durch fallengelassene Zigarette in Klinik

Mann nach Brand durch fallengelassene Zigarette in Klinik

Brand im Berberdorf in Esslingen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, nachdem Mitbewohner die Flammen bereits mit Feuerlöschern bekämpft hatten. Foto: imago/Ralph Peters/Ralph Peters

Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend in Esslingen zu einem Brand im Berberdorf ausrücken. Ein Mann wurde dabei verletzt, seine Hütte war nicht mehr bewohnbar.











Am Donnerstag hat es im Berberdorf in Esslingen gebrannt. Nach Angaben der Polizei war einem Bewohner in seiner Unterkunft eine Zigarette runtergefallen und hatte einen Teppich entzündet.

Mitbewohner hatten den gegen 19.15 Uhr ausgebrochenen Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Außerdem brachten sie den betroffenen Bewohner ins Freie und begannen mit ersten Löschversuchen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen. Die Hütte wurde durch die Flammen unbewohnbar und der 46-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden.