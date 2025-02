Brand in Esslingen endet glimpflich: Feuer in der Kita auf dem Zollberg

1 Die Esslinger Wehr war am Montag auf dem Zollberg gefordert. Foto: /Hauke-Christian Dittrich/dpa

In der Kita auf dem Esslinger Zollberg ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Da die Einrichtung zu diesem Zeitpunkt allerdings leer war, kamen keine Kinder oder andere Personen zu Schaden.











Link kopiert

Die Feuerwehr ist am Montag, kurz vor 14.30 Uhr, zu einem Brand in einer Kindertageseinrichtung am Michael-Stiefel-Platz auf dem Esslinger Zollberg ausgerückt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Rauchentwicklung mit Flammenbildung im Bereich der Öffnung einer Lüftungsanlage im ersten Obergeschoss festgestellt. Die Flammen griffen zudem auf Holzbauteile der Fassade über. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Brandes allerdings leer, so dass zu keinem Zeitpunkt Kinder in Gefahr waren. Andere Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Kita bleibt vorerst geschlossen

Das Feuer konnte durch den Einsatz von zwei Löschrohren rasch unter Kontrolle gebracht werden. Über die Drehleiter musste obendrein die Verkleidung an der Außenfassade geöffnet werden. Durch den Brand ist nun die Lüftungsanlage außer Funktion, durch den Raucheintrag in das Gebäude ist ein Betrieb bis auf weiteres nicht möglich. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht zu beziffert werden. Auch die Ursache für den Ausbruch des Feuers steht noch nicht fest. Ein technischer Defekt ist nach den ersten Eindrücken allerdings ziemlich wahrscheinlich.

Vertreter der Städtischen Gebäude Esslingen und des Amts für Bildung, Erziehung und Betreuung machten sich vor Ort ein Bild vom Schadensausmaß und organisieren jetzt die Folgemaßnahmen, insbesondere die Ausweichmöglichkeiten zur Betreuung der Kinder in der nächsten Zeit. Die Esslinger Berufsfeuerwehr sowie die freiwillige Einsatzabteilung Berkheim waren mit 24 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ebenso wie der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.