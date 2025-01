Brand: Drei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Frankfurt

Drei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Frankfurt

1 Die Feuerwehr in Frankfurt (Oder) musste am Dienstagabend einen Wohnungsbrand löschen, bei dem drei Menschen starben. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In einer Wohnung in Frankfurt (Oder) bricht am späten Abend Feuer aus. Drei Menschen kommen ums Leben. Die Feuerwehr ist mit schwerem Atemschutzgerät im Einsatz.











Frankfurt (Oder) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Frankfurt (Oder) sind drei Menschen gestorben. Das teilte die Feuerwehr der Stadt auf Anfrage mit. Die Einsatzkräfte waren am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr alarmiert worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Wie die "Märkische Oderzeitung" berichtet, schlugen die Flammen bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus einem Balkonfenster. Während der Löscharbeiten seien eine Reihe weiterer Bewohner des Hauses ins Freie gebracht worden.

Die Feuerwehr setzte nach eigenen Angaben eine Drehleiter ein, auch ein Sprungpolster wurde aufgebaut. Die Feuerwehrkräfte waren mit schwerer Atemschutztechnik im Einsatz. Zu den Brandursachen und weiteren Details machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.