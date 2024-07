Brand: Brand in Bar in Herford - Polizei ermittelt in jede Richtung

Brand in Bar in Herford - Polizei ermittelt in jede Richtung

1 Nach einem Brand in einer Bar in Herford wird in alle Richtungen ermittelt Foto: Christian Müller/Westfalennews/dpa

Eine Bar in Herford brennt, es soll eine Explosion gegeben haben. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und ermittelt in alle Richtungen.











Link kopiert

Herford - Nach einem Feuer in einer Bar in der Herforder Innenstadt ermittelt die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Ob eine Explosion der Auslöser war, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der federführenden Polizei Bielefeld. In der Bar sei es zu einem Brand gekommen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sage die Sprecherin.

Die Ermittlungen reichten von einem technischen Defekt über Brandstiftung bis hin zu einem Anschlag. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz. Die Polizei sei "mit starken Kräften vor Ort", um die Ursache des Brandes herauszufinden. Ob es Opfer gegeben habe, sei ebenfalls noch unklar, sagte die Sprecherin.