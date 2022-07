5 Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Im Gleisbereich am Neckarpark kommt es an Mittwochabend zu Schwelbränden bei Bauarbeiten im Rahmen von Stuttgart 21. Das führte zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs.















Link kopiert

Im Bereich von Bauarbeiten für Stuttgart 21 ist am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache zu mehreren kleinen Schwelbränden an den Gleisen in der Nähe des Neckarparks gekommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, dennoch sei der Bahnverkehr in beide Fahrtrichtungen zwischen 20.45 Uhr und etwa 23 Uhr beeinträchtigt worden. „Der gesamte Bahnverkehr musste zeitweise auf ein einziges Gleis ausweichen und war sehr stark eingeschränkt“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag unserer Zeitung.

Sachschaden Gegenstand der Ermittlungen

Es seien am Mittwoch Polizei, Feuerwehr und auch Kräfte der Bahn im Einsatz gewesen. „Vor Ort hatten sich kleinere Glutnester und Kokelbrände entwickelt“, so der Sprecher. Ob dabei ein Sachschaden entstanden sei – etwa an Kabeln – werde derzeit noch untersucht. Dasselbe gelte für die Brandursache, zu der am Donnerstagmorgen noch nichts in Erfahrung zu bringen war. Ein abschließender Bericht zum Ausmaß der Verspätungen stehe auch noch aus.

Die Löscharbeiten seien von Erfolg gekrönt gewesen: Am Donnerstagmorgen hätten sich Züge und S-Bahnen wieder im Takt befunden.