Brand bei Kemnat: Porsche fängt Feuer – Feuerwehr rückt nach Ostfildern aus

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto)

Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend in Ostfildern zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden. Der betroffene Porsche musste nach den Löscharbeiten abgeschleppt werden.











In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Montagabend gegen 19 Uhr ein Porsche in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei rückten in den Schwertleswiesenweg zwischen dem Ortsteil Kemnat und Stuttgart-Riedenberg aus, nachdem dort ein Feuer im Motorraum eines Porsche gemeldet worden war.

Die Flammen beschädigten die Front des Wagens erheblich. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, musste der Porsche Cayenne abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte.