Brand bei Dettingen: Feuer bricht in Lagerhalle aus

1 Der Brand ist am Montag in einer Halle in Dettingen ausgebrochen. Foto: 7aktuell.de

In Dettingen (Kreis Esslingen) ist am frühen Montagabend in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.











Am Montag ist die Feuerwehr in den frühen Abendstunden zu einem Brand nach Dettingen (Kreis Esslingen) ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer in einer Lagerhalle, in der Abfall wiederverwertet wird, ausgebrochen. Personen seien ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge durch den Brand nicht verletzt worden.

Eine schwarze Rauchsäule soll dagegen in der Umgebung sichtbar gewesen sein. Was den Brand ausgelöst hat, ist am Montagabend noch unklar, ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens.