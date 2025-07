Brand auf der A8 bei Stuttgart: Lastwagen brennt in der Nacht

1 Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Auf der A8 bei Stuttgart hat in der Nacht zum Sonntag ein Lastwagen gebrannt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern.











In der Nacht zum Sonntag hat auf der A8 bei Stuttgart ein Lastwagen gebrannt. Wie die Feuerwehr Stuttgart am Abend berichtet, gingen gegen 3.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Kurz vor dem Stuttgarter Kreuz stand auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe ein LKW in Flammen.

Die Feuerwehr rückte schnell aus und konnte verhindern, dass der Brand sich weiter ausbreitete. Teile des Grünstreifens standen demnach bereits in Flammen. Ein angrenzender Wald sowie ein in der Nähre geparkter Pkw waren demnach ebenfalls von den Flammen bedroht.

Die Einsatzkräfte nutzten bei der Brandbekämpfung Atemschutzmasken. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Nachdem der Brand gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und die Umgebung mit einer Wärmebildkamera um eventuelle Glutnester zu entdecken. Über den Schaden liegen noch keine genaueren Informationen vor.