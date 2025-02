Brand auf der A 8 bei Leinfelden-Echterdingen: Sprinter steht in Flammen

Sprinter steht in Flammen

1 Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem brennenden Fahrzeug auf der Autobahn gerufen worden. Foto: dpa/Niklas Treppner

Auf der Autobahn 8 ist ein Sprinter in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.











Link kopiert

Am Donnerstag, 6. Februar geriet kurz nach 10 Uhr der Mercedes Sprinter eines 35-Jährigen in Brand. Wie die Polizei mitteilt, stoppte der Mann das Fahrzeug auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und Stuttgart-Degerloch und konnte den Sprinterunverletzt verlassen.

Zwei Fahrspuren gesperrt

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand der mit Paketen beladene Transporter voll in Flammen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde der Sprinter abgeschleppt. Während der Löscharbeiten wurden der rechte und der mittlere Fahrstreifen sowie die Überleitung zur Bundesstraße 27 an der Anschlussstelle Degerloch gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. com