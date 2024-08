Feuer auf Baustelle in Esslingen: Container in Flammen – mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Container in Flammen – mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Feuer auf Baustelle in Esslingen

1 Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte der Container lichterloh. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Container auf einer Baustelle in Esslingen gerät am Dienstagabend in Brand. Das Feuer verursacht einen hohen Schaden. Die Brandursache ist derweil noch unklar.











Beim Brand eines Baucontainers am Dienstagabend auf einer Baustelle im Gestütsweg im Esslinger Stadtteil Weil ist ersten Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache dauern derweil noch an.

Anrufer melden Brand per Notruf

Mehrere Anrufer meldeten laut Polizei kurz nach 18 Uhr per Notruf den Brand. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte der Container lichterloh. Die darin gelagerten Maschinen, Baumaterialien sowie verschiedene Betriebsstoffe seien durch die Flammen zerstört worden.

Zudem sei der Asphalt an der Brandstelle durch die enorme Hitzeentwicklung geschmolzen. Verletzte habe es nicht gegeben. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten mussten sowohl der Gestütsweg als auch die Württembergstraße für zwei Stunden komplett gesperrt werden.