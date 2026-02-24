Brand auf B 27 bei Aichtal: VW geht in Flammen auf – Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

VW geht in Flammen auf – Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

1 Die Feuerwehr musste einen Fahrzeugbrand auf der B 27 bei Aichtal löschen. Foto: Marijan Murat

Ein VW ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ausgebrannt. So schildert die Polizei das Geschehen.











Auf der Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgart ist am Montagmorgen gegen sieben Uhr ein Auto in ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, hatte der VW auf Höhe der Aichtalbrücke wohl aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer gefangen, wodurch das Fahrzeug in Vollbrand geraten war.

Die 35-jährige Fahrerin konnte den Angaben zufolge noch rechtzeitig aus ihrem Auto aussteigen. Die alarmierten Einsatzkräfte haben sie unverletzt an der Unglücksstelle vorgefunden. Dennoch wurde die Frau vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei noch nicht beziffern

Nach den Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, musste der stark beschädigte VW abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgetretener Betriebsflüssigkeiten war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei noch nicht abschließend beziffern.