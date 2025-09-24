Brand an Holzfassade: Denkendorf: Haben Schweißarbeiten ein Feuer ausgelöst?

Der Einsatz sieht spektakulär aus: Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Denkendorf ausrücken.
Zu dem Brand einer Lagerhalle in der Körschtalstraße in Denkendorf musste die Polizei am Dienstagnachmittag ausrücken.
Gegen 16.30 Uhr war dort eine Holzfassade in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf einige Hundert Euro. Im Gebäude hatten sich keine Personen aufgehalten. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Filderstadt prüft, ob das Feuer durch am Vormittag durchgeführte Schweißarbeiten ausgelöst worden sein könnte.