Berlin Wieder Tumult und Schlägerei in Freibad

Die Anlässe sind meist gering. Dann schaukeln sich die Situationen durch Beleidigungen hoch, bis geschubst und zugeschlagen wird. So schildern Konfliktschlichter die Entstehung von Tumulten in Bädern. Am Wochenende gab es nun wieder Probleme in einem Freibad.