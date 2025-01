Brände in Feuerbach und Stuttgart-West: Acht Mülltonnen und ein Altkleidercontainer brennen nieder

1 Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Feuerwehr rückt am späten Dienstagabend zu zwei Bränden im Stuttgarter Stadtgebiet aus. In Feuerbach brennen acht Müllcontainer, in Stuttgart-West ein Altkleidercontainer. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.











Link kopiert

Am späten Dienstagabend ist es im Stuttgarter Stadtgebiet zu zwei Bränden gekommen. In der Heilbronner Straße in Feuerbach brannten acht große Mülltonnen, die zu einem McDonalds gehören, in der Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen brannte ein Altkleidercontainer. In beiden Fällen kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen und sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte ein Zeuge die brennenden Müllcontainer in der Heilbronner Straße gegen 22 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, standen die acht großen Mülltonnen in Brand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3000 Euro.

Polizei schließt Tatzusammenhang aus

In der Gutenbergstraße hatte ein Passant gegen 23.40 Uhr den brennenden Altkleidercontainer entdeckt und den Notruf gewählt. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten den Container und löschten die Flammen. Der Altkleidercontainer wurde durch die Flammen zerstört, die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch unbekannt.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt in beiden Fällen auch Brandstiftung nicht ausschließen. Einen Tatzusammenhang gibt es laut einem Sprecher der Polizei offenbar nicht.

Zeugen, die Hinweise zum Brand in Feuerbach haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3800 bei der Polizei zu melden. Hinweise zum Brand in Stuttgart-West nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3300 entgegen.