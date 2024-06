Brände im Kreis Esslingen: Zwei Gartenhütten brennen ab

1 Die Feuerwehr konnte die Brände kontrollieren. Es entstanden insgesamt etwa 40.000 Euro Schaden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Am Dienstag sind in Nürtingen und Neuhausen (Kreis Esslingen) Gartenhütten abgebrannt. In beiden Fällen war wohl ein technischer Defekt die Ursache des Feuers.











Zwei Gartenhütten sind am Dienstag im Kreis Esslingen abgebrannt. Nach Angaben der Polizei waren für die Brände in Nürtingen und Neuhausen jeweils technische Defekte die Ursache.

Im Tiefenbachtal in Nürtingen brach gegen 16 Uhr ein Feuer auf einem privaten Grundstück in der Nähe eines Ausflugslokals aus. Die Hütte brannte vollständig ab, nachdem an einem Sicherungskasten ein technischer Defekt Funken geschlagen hatte. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 30.000 Euro.

In Neuhausen bemerkten Zeugen gegen 13.30 Uhr in der Panoramastraße starke Rauchentwicklung. Ersten Ermittlungen nach war ein Kurzschluss an mehreren Lithium-Akkus einer PV-Anlage die Brandursache. Von dort griff das Feuer auf die Hütte über. Den Schaden schätzt die Polizei in diesem Fall auf etwa 10.000 Euro.