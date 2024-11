Brände: Feuer in Heim in Cloppenburg - Eine Tote und 30 Verletzte

Feuer in Heim in Cloppenburg - Eine Tote und 30 Verletzte

Am frühen Morgen bricht in einem Seniorenheim in Norddeutschland ein Feuer aus. Eine Frau können Feuerwehrleute nur noch tot bergen. Es gibt zahlreiche Verletzte.











Cloppenburg - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Cloppenburg in Norddeutschland haben Feuerwehrleute eine Bewohnerin tot aufgefunden. Weitere 30 Menschen wurden bei dem Feuer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Davon kamen elf Bewohner und vier Feuerwehrleute zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen sieben Uhr in einer Wohnung des Seniorenheims ausgebrochen. Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin bei Löscharbeiten in einem Zimmer, in dem es gebrannt hatte, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Todesursache ist demnach noch unklar.

Den Angaben nach brannte ein Teil des Heims. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausweiten des Feuers auf weitere Gebäudeteile. Weil Zimmer zunächst nicht bewohnbar waren, wurden zahlreiche Bewohner vorerst in einem anderen Gebäudeteil untergebracht, wie es hieß. Die genaue Anzahl der betroffenen Menschen war zunächst nicht bekannt. In dem vom Feuer betroffenen Gebäudeteil wohnen nach Angaben des Seniorenheims knapp 60 Menschen.

Menschen müssen in neue Pflegeheime

Mittelfristig müssen laut einem Polizeisprecher einige Seniorinnen und Senioren in anderen Altenheimen untergebracht werden. Denn: Knapp 15 bis 20 Wohnungen innerhalb von ein bis zwei Stockwerken seien infolge des Brandes vorerst nicht mehr bewohnbar.

150 Feuerwehrleute und 40 Rettungsdienstfahrzeuge waren laut der Polizei im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, sei bislang noch unklar. Zur Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine Angaben machen.